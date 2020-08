La Giunta approva gli indirizzi per sostenere le associazioni e società sportive: azzerati i canoni dovuti per il 2020

La giunta comunale ha approvato ieri la delibera con cui si procederà, mediante puntuali misure di sostegno, a sostenere e agevolare le società e le associazioni sportive del Comune di Venezia che si sono trovate ad affrontare periodi di chiusura a causa dell’emergenza COVID 19.

Per tutti gli impianti sportivi verrà azzerato il canone previsto per l’intero 2020. Per quanto riguarda i consumi si procederà, invece, con l’azzeramento per tutti gli impianti, tranne le piscine, del rimborso dovuto al Comune per quote di competenza dell’anno in corso. Per le piscine, invece, il Comune anticiperà tutti i pagamenti e ridurrà le quote a carico dei gestori. Ca’ Farsetti quindi pagherà tra l’80 e l’84% dei consumi, la restante quota, a carico dei gestori, verrà rateizzata in tre anni. In tema di tariffe d’uso, ovvero ciò che viene pagato dagli utilizzatori di palestre scolastiche e di impianti sportivi rispettivamente al Comune e ai gestori, si è stabilita l’esenzione delle tariffe per tutto il 2020 delle palestre scolastiche mentre, per gli impianti sportivi ad uso non esclusivo, è stato previsto un contributo per tutti gli utilizzatori a ristoro delle tariffe riferite al periodo settembre/dicembre 2020 nella misura massima della spesa sostenuta nel corrispondente periodo del 2019. Infine, per quanto riguarda le convenzioni, è stata stabilita una loro estensione per un periodo di 12 mesi.

Questa decisione arriva dopo la delibera approvata dalla Giunta ad inizio luglio con la quale si riservava alle associazioni impegnate nel sociale un’esenzione dal pagamento del canone e dei consumi energetici dovuti per il 2020 e dopo aver stabilito un sistema premiale valido dal 2021 per tutto il triennio della durata della concessione che consiste in un bonus economico sino al 100% del canone e dei consumi energetici dovuti dalle associazioni, relativamente alla sottoscrizione dei nuovi provvedimenti concessori di durata triennale. Un sostegno a quelle realtà che non hanno contenziosi in atto e posizioni debitorie.

