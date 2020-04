La Fenice è sempre più social: Quasi 20 milioni di visualizzazioni e il 25 aprile i dipendenti del teatro cantano

l’inno dalle loro case

La necessità di restare in isolamento nella propria abitazione premia l’attività ‘a distanza’ della Fondazione Teatro La Fenice: sono infatti 20.000.000 (venti milioni) le visualizzazioni che ottiene su YouTube, oltre alla cifra di 56.500 iscritti, cioè 13.000 in più nell’arco di un mese.

Dati, questi, che collocano il Teatro veneziano al primo posto tra le Fondazioni Lirico-Sinfoniche italiane e tra le prime in Europa.

Tre le sezioni attive sul canale online: la prima, in piena coincidenza con la campagna #IoRestoaCasa, riguarda la messa in onda in forma integrale delle più celebri e amate opere rappresentate nel teatro veneziano.

Segue il lavoro realizzato dai professori del coro e dell’orchestra della Fenice, ciascuno dalla propria casa, attraverso video musicali dedicati a tutti gli operatori della sanità, mentre il terzo filone si riferisce a una delle storiche priorità della Fondazione, il settore Education, che prevede tutorial e progetti online in corso di implementazione.

Tra le edizioni integrali, a conferma del sempre più grande interesse per il teatro musicale di Antonio Vivaldi – della cui riscoperta la Fenice si occupa da molti anni – l’Orlando furioso allestito da Fabio Ceresa e diretto da Diego Fasolis raggiunge il numero di 85.000 visualizzazioni.

Record assoluto poi per l’ouverture della Gazza ladra di Gioachino Rossini, che da sola sfiora i cinque milioni di clic.

“L’impossibilità di avere relazioni sociali, di potersi incontrare e condividere emozioni di persona – afferma il sovrintendente Fortunato Ortombina – è dolorosa per tutti, ma pesa enormemente soprattutto per le realtà che vivono del rapporto, umano e artistico, con il pubblico. Proprio per stare il più possibile vicini ai nostri spettatori abbiamo voluto impegnarci al massimo in questo dialogo a distanza, sperando di averli presto di nuovo all’interno delle nostre sale».

Nel giorno della Festa della Liberazione, la Fenice ha ideato un modo nuovo di omaggiare questa ricorrenza attraverso una speciale ‘edizione’ dell’Inno d’Italia, cantato e suonato da tutti i dipendenti, professori dell’orchestra, maestri e artisti del coro, ma anche tecnici e amministrativi, tutti impegnati nella realizzazione ‘domestica’ di un video da diffondere su YouTube e sui social del Teatro

