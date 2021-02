La città SIcura di sé, in questi giorni iniziano i progetti del bando “Condominio e reti solidali”: il primo sarà M.O.V.A. (Muoversi Orientandosi ad una Vita Attiva). Venturini: “Sperimentiamo modi innovativi di supporto ad anziani e disabili”

L’Assessorato alla Coesione Sociale del Comune di Venezia informa che nell’ambito del programma “La città SIcura di sé”, inizieranno in questi giorni i progetti selezionati dal Bando “Condominio e reti solidali” promosso dall’Amministrazione comunale nel 2020 e rivolto al Terzo Settore.

“Attraverso il Bando Condominio e Reti Solidali – spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – il Comune di Venezia punta a promuovere e sostenere progetti volti a sperimentare modalità innovative per attivare una rete di supporto intorno a persone con disabilità e persone anziane fragili, coprendo la gran parte del territorio comunale, sia nel centro storico che in terraferma”.

I cinque progetti selezionati, che si concluderanno nel 2023, sono cofinanziati dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città metropolitane 2014-2020. Il Comune di Venezia, attraverso il Bando “Condominio Solidale e reti solidali”, assegnerà alle Associazioni vincitrici la somma complessiva di 90mila euro nel triennio.

“Tali progetti – prosegue l’assessore – rappresentano un’ulteriore tappa dell’importante percorso attivato e finanziato negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale per la costruzione di un sistema di welfare integrato che sempre più valorizzi l’apporto originale del terzo settore cittadino in un’ottica di reale e concreta sussidiarietà”.

Il primo progetto a prendere avvio è quello del C.U.S. Venezia (Centro Sportivo Universitario), denominato M.O.V.A. (Muoversi Orientandosi ad una Vita Attiva): si prefigge di promuovere, attraverso la pratica motoria, iniziative tese a rimuovere gli ostacoli per un concreto e attivo reinserimento degli anziani nella vita sociale e quotidiana. L’iniziativa si rivolge ad almeno 15 persone anziane (indicativamente oltre i 70 anni di età) e in particolare alle persone più fragili, che possono trovare beneficio fisico e relazionale tramite la pratica motoria, perché soli o in difficoltà a livello motorio funzionale o relazionale.

Il progetto M.O.V.A. è stato pensato come insieme di attività finalizzate al benessere fisico, psichico, relazionale a partire da semplici corsi di attività motoria, articolati in una trentina di lezioni, sia in palestra che in ambiente naturale, ed è pensato per chi risiede in centro storico o al Lido.

Le sedi operative individuate sono gli impianti universitari e il palasport G.B. Gianquinto, ma altri spazi potranno essere reperiti in relazione alla residenza dei partecipanti.

Per l’avvio è prevista un’attività di formazione degli operatori impegnati, infatti uno degli obbiettivi alla base del progetto è quello di formare in modo specifico gli operatori, laureati in scienze motorie o diplomati ISEF, sulle necessità della popolazione, oggetto del progetto, in modo che possano proporre le attività più adeguate al target di riferimento.

“A Venezia abbiamo un indice di anzianità molto elevato ed è ormai provato che un’attività motoria ed uno stile di vita adeguati permettano di contrastare una serie di patologie, rallentando l’invecchiamento. Con questa iniziativa – commenta Massimo Zanotto, presidente del C.U.S. Venezia – ci poniamo quindi l’obiettivo di fornire un servizio a favore della comunità cittadina. Il progetto è triennale, ma la nostra speranza è quella di poterlo proseguire ed allargare”.

