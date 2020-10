La Città di Venezia aderisce al progetto “See Together Challenge” nell’ambito delle attività di comunicazione in corso in sinergia con Enit La Città di Venezia partecipa oggi a un’ attività di promozione internazionale la “See Together Challenge”, organizzata da SK Telecom, il Comitato nazionale coreano per l’UNESCO, Magenta Company (PM). L’iniziativa consente ai partecipanti selezionati per il progetto “See Together Challenge” una visita virtuale ai siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO per un’ora in diretta video con un pubblico globale. Il progetto “See Together Challenge” è stato organizzato per celebrare il 70. anniversario del Comitato Nazionale coreano per l’UNESCO e per sollevare gli spiriti in tutto il mondo durante la pandemia COVID-19. L’assessore al Turismo, Simone Venturini, ringrazia il Comitato nazionale coreano per l’UNESCO per la promozione di questa iniziativa “che contribuisce in una modalità innovativa a testimoniare l’eccezionalità di Venezia e che ci consente di documentare come Venezia sia una città sicura e accogliente, e continui ad offrire un’esperienza straordinaria di visita ai suoi ospiti”. I video verranno trasmessi in streaming 24 ore al giorno per una settimana, a partire dal 21 ottobre, e saranno accessibili agli spettatori di tutto il mondo, inclusi Corea, Europa, Stati Uniti e Sud America. La trasmissione in diretta andrà dalle 10 alle 18 in Corea, dalle 18 alle 2 in Europa e dalle 2 alle 10 del giorno successivo negli Stati Uniti e in Sud America. Insieme al sito Patrimonio Mondiale “Venezia e la sua Laguna”, in web streaming dalle ore 14 alle 15, e dalle ore 17 alle 18, parteciperanno per l’Italia, i siti UNESCO le Dolomiti, il centro storico di Roma, Alberobello e Genova.