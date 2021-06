Jesolo, ordine pubblico ed eccessi da parte di gruppi di giovani

ORDINE PUBBLICO, IL SINDACO INCONTRA LE FORZE POLITICHE

Nella mattinata di venerdì 18 giugno il primo cittadino incontrerà i capigruppo di Consiglio comunale per discutere della situazione dell’ordine pubblico e degli eccessi registrati nella località, raccogliere e valutare le proposte delle forze politiche, anche di minoranza sul tema.

Il sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia, in accordo con il presidente del Consiglio comunale, Ennio Valiante ha promosso la convocazione di un incontro con i capigruppo del Consiglio comunale per discutere di ordine pubblico, tema particolarmente caldo delle ultime settimane:

“Di fronte agli accessi a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane da parte di gruppi di giovani e giovanissimi, l’amministrazione ha messo in atto tutte le misure a sua disposizione per contenere e reprimere i disagi che, specialmente nel fine settimana, coinvolgono il territorio con episodi che definire spiacevoli è limitativo. Abbiamo dialogato con le categorie, abbiamo portato all’attenzione del Prefetto di Venezia la richiesta di una maggior presenza delle Forze dell’Ordine nelle zone calde del litorale e di aggregati che possano rafforzare gli organici di Polizia di Stato e Carabinieri. Abbiamo anche varato quella che è conosciuta come “ordinanza anti-alcol” che ha sempre lo scopo di limitare l’abuso di alcolici e superalcolici e richiesta al personale della Polizia locale di effettuare controlli e sanzionare le violazioni. Alcuni risultati sono già arrivati con oltre una decina di verbali contestati nell’ultimo weekend. Abbiamo quindi fatto quello che era possibile ma il tema non è qualcosa che riguarda solo l’amministrazione e la maggioranza, ma anche le forze politiche che siedono in Consiglio comunale. Volgiamo raccogliere il loro punto di vista, le proposte e i suggerimenti da poter valutare, se efficaci, se utili alla città per porre un freno a questi fenomeni. Da parte nostra c’è la massima disponibilità all’ascolto e alla condivisione con l’auspicio che la discussione su un argomento così importante possa essere efficace e non si trasformi poi in occasione per prendere le distanze o tenere il piede su due staffe, come accaduto negli ultimi giorni con alcune esternazioni a mezzo stampa”.

