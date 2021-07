Jesolo. Mondo Libero dalla Droga, I volontari tornano in Via Bafile

Mondo Libero dalla Droga: la prevenzione l’unica cura

I volontari tornano in Via Bafile a Jesolo per portare le corrette informazioni sulle sostanze stupefacenti.

“Osservando le statistiche sulla droga tra i giovani, è facile capire come il problema non possa certo essere sottovalutato né circoscritto a coloro che ne fanno uso – spiegano i volontari in una nota – L’idea che il problema interessi esclusivamente chi ne fa uso e le loro famiglie è totalmente fuori dalla realtà. Basta pensare a ciò che avviene attorno alla vita di un tossicodipendente e ci si rende subito conto di quante persone siano coinvolte direttamente o indirettamente”.

La criminalità diffusa è la punta dell’iceberg che emerge quando ormai tutto è già andato in frantumi e la stessa famiglia, agli occhi del tossicodipendente, ha perso qualsiasi valore. La prevenzione, quindi è la via maestra per raggiungere l’obiettivo.

L’umanitario L. Ron Hubbard diceva che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, rendendo molto chiaramente l’idea che il modo migliore per ridurre l’uso di sostanze stupefacenti è l’informazione.

Infatti anche questo week-end, i volontari di Mondo Libero dalla Droga hanno organizzato una distribuzione di migliaia di opuscoli informativi gratuiti del programma “La Verità sulla Droga”. I libretti contengono le corrette informazioni sugli effetti di tutte le droghe illegali da strada, come marijuana, cocaina, eroina, ecstasy, LSD, crack e droghe sintetiche e informazioni sulle droghe cosiddette “legali” come l’abuso di alcol e l’abuso di farmaci prescritti.

Le attività perseguiranno nelle prossime settimane per cercare di creare una Jesolo Libera dalla Droga!

