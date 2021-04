Jesolo. La Polizia Locale arresta due persone per spaccio di droga

Operazione condotta nella giornata di venerdì dagli agenti del Comando di Jesolo che hanno dato attuazione ad un decreto di perquisizione personale e domiciliare di un soggetto residente a Ceggia. Rivenuti circa due chili di marijuana è scattato l’arresto dell’indagato e della moglie.

Importante attività di indagine condotta dalla Polizia locale di Jesolo ha permesso l’arresto di una coppia residente a Ceggia per detenzione e spaccio di stupefacenti e al sequestro di circa due chili di marijuana. L’intervento ha rappresentato la conclusione di un percorso investigativo condotto negli ultimi mesi dal Comando jesolano in accordo con la Procura della Repubblica di Venezia.

L’intera attività di indagine è stata avviata a seguito dell’individuazione qualche mese fa a Jesolo, nel corso di normali controlli, di una persona in possesso alcuni grammi di droga. Gli agenti sono stati quindi in grado di risalire al fornitore della sostanza stupefacente e, su mandato della Procura, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un quarantenne residente a Ceggia, con il supporto del personale del locale comando. L’uomo è stato convocato negli uffici di Jesolo per la notifica degli atti mentre gli agenti di una pattuglia posizionata in prossimità dell’abitazione hanno notato la moglie dell’indagato, anche lei quarantenne, gettare alcuni sacchi in un giardino confinante.

Con il supporto dell’unità cinofila in dotazione al Corpo di Jesolo è stata quindi effettuata la perquisizione che ha consentito di rinvenire all’interno dei sacchi che la donna cercava di occultare, circa due chili di marijuana. Sentito il Pubblico ministero la coppia è stata posta agli arresti dagli agenti jesolani in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Venezia.

