Iscrizioni alle scuole Infanzia comunali per l’anno 2022/23: il termine ultimo è venerdì 28 gennaio

L’Assessorato comunale alle Politiche educative ricorda che il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione alle scuole Infanzia comunali per il nuovo anno scolastico 2022/2023 è fissato per le le ore 20 del prossimo 28 gennaio.

La domanda va presentata esclusivamente mediante procedura Web accedendo direttamente a https://scuole.comune.venezia.it/portale/ o alla pagina del sito del Comune https://www.comune.venezia.it/it/content/iscrizioni-scuole-dellinfanzia-comunali .

Per compilare la domanda di iscrizione è necessario essere in possesso dell’identità digitale (SPID).

Per informazioni si possono contattare gli uffici anche via email:

[email protected]

[email protected]

Per assistenza alla compilazione della domanda: [email protected]

Il Regolamento delle Scuole dell’Infanzia è consultabile sul sito del Comune:

www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-scuole-dellinfanzia-comunali