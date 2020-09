Inseguito dalla Polizia locale, si libera della droga e poi spintona gli Agenti

Intorno alle ore 15 di lunedì l’uomo, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente cambiato direzione per poi correre verso via Felisati. A quel punto è scattato l’inseguimento, un agente è sceso dall’auto per rincorrere il pusher che, dopo aver capito di non poter proseguire la fuga, ha tolto dalla tasca dei pantaloni un involucro in cellophane per poi lanciarlo all’interno del giardino di un’abitazione. Una volta fermato, il gambiano ha opposto resistenza ma gli agenti sono riusciti ad ammanettarlo.

Il successivo rinvenimento della sostanza stupefacente ha fatto scattare l’arresto. La quantità di droga sequestrata sarebbe servita al confezionamento di oltre 20 dosi di marijuana. Dopo avere trascorso la notte in cella nell’area detenzione del Comando, nell’Isola del Tronchetto, il pusher è comparso questa mattina davanti al giudice che ne ha convalidato l’arresto. In attesa del processo, il prossimo 13 ottobre, al 34enne è stato notificato l’obbligo di firma.