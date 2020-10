“Ingiusto” per SPI e Federconsumatori escludere anziani da rimborso mancato utilizzo abbonamento

MANCATO UTILIZZO ABBONAMENTO TRASPORTI CAUSA COVID

ANZIANI, PENSIONATI E CITTADINI

ESCLUSI DAL RIMBORSO

“Ingiusto” per SPI e Federconsumatori

Motivazioni di studio o di lavoro. Queste, le uniche modalità per avere diritto al rimborso dell’abbonamento ferroviario o di trasporto locale – mensile o annuale – acquistato in data antecedente l’8 marzo 2020 e conseguentemente inutilizzato causa sospensione da Covid.

A stabilirne gli aventi diritto è la Legge 77 del 17 luglio (art. 215) riferendosi a quanti utilizzino quotidianamente i servizi di trasporto pubblico per motivazioni di studio o di lavoro. Il rimborso prevede due modalità, quali voucher differenziati o prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente al mancato utilizzo.

«TUTTO IN REGOLA? A NOI DELLO SPI CGIL METROPOLITANO VENEZIA E DELLA FEDERCONSUMATORI VENEZIA PARE PROPRIO DI NO. A BEN GUARDARE, NELL’ELENCO RISULTANO INFATTI ESCLUSI CITTADINI, PENSIONATI E ANZIANI, FASCE DI POPOLAZIONE SOCIALMENTE MOLTO RILEVANTI, NONCHÉ DI IMPORTANTE AUSILIO AD ALTRI SETTORI PRODUTTIVI.

Di fronte a quella che ci appare come una vera e propria discriminazione rivolgiamo quindi, a chi di dovere, una semplice domanda:

PERCHÉ IL SUDDETTO RIMBORSO NON VIENE RICONOSCIUTO ANCHE AD ANZIANI, PENSIONATI E CITTADINI?»

“Sono persone che svolgono un ruolo importantissimo nella nostra società, soprattutto in questa delicata fase del nostro Paese” – sostengono Daniele Tronco, Segretario generale dello SPI CGIL Metropolitano Venezia e Paolo Ormesi, Presidente provinciale Federconsumatori Venezia –in moltissimi casi già penalizzate da bassi redditi, disabilità, solitudine, ulteriormente messi a dura prova dall’emergenza sanitaria dovuta al Corona Virus. E’, quindi, oltremodo difficile comprendere come sia possibile escluderli da un rimborso dovuto.

«Abbiamo anche solo una vaga idea – prosegue Ormesi – di quanti cittadini e pensionati quotidianamente accudiscono nipoti, assistono parenti nelle strutture socio sanitarie e di cura, svolgono attività di patronato o di partecipazione nelle varie associazioni del territorio metropolitano e tanto, tanto altro ancora? Misurare, come in questo caso, la società odierna con il metro della mera produttività, porta a non comprendere appieno l’esistenza di situazioni e realtà diverse e complementari».

«Non si tratta quindi di un puro e semplice rimborso economico – sottolinea Tronco– ma del veder riconosciuto l’importante ruolo che rivestono anche i pensionati e gli anziani nella nostra società, ruolo che in molti – e ne abbiamo purtroppo avuto recente testimonianza durante la pandemia – vorrebbero relegare a una parte improduttiva o, peggio ancora, superflua».

«A maggior ragione dobbiamo tutti concorrere, ed è qui il nostro appello agli Organismi preposti – concludono Tronco e Ormesi – AL REALE SUPERAMENTO DI INIQUITÀ E DISCRIMINAZIONI, ANTEPONENDO CRITERI DI UGUAGLIANZA E SOLIDARIETÀ, fosse anche a partire da un semplice rimborso. Gli stessi valori che, come SPI CGIL e come Federconsumatori, ci vedono quotidianamente a fianco dei cittadini, dei pensionati, degli anziani e a disposizione – come in questo caso – in tutte le nostre Sedi del Territorio veneziano. Perché lo SPI e la Federconsumatori ci sono».

