Ingegneri per Venezia 1600, gli auguri dell’Ordine Ingegneri Venezia

“Per il 25 marzo 2021, in occasione dell’inizio delle celebrazioni per i 1600 anni di Venezia – ha detto l’ing. Mariano Carraro, Presidente dell’Ordine Venezia che Presidente dell’Ordine di Venezia con oltre 2.300 Ingegneri iscritti – desideriamo unirci alla Città per formulare gli auguri e onorare tutte le persone d’ingegno che hanno dato origine e sviluppo alla nostra cara Venezia di mare e di terra”.

“Costruire isole e ponti, palazzi e fornaci, chiese e campanili, porti e navi, individuare rotte e regolare le acque, tutto ciò si esprime in una sola parola: Venezia. Siamo ricchi di testimonianze – sottolinea l’ing. Carraro – da sempre Venezia è stata culla di Ingegneria e ha chiamato a sé la sapienza del fare, come ad esempio Leonardo Da Vinci che nella primavera dell’anno 1500 fu invitato dalla Serenissima a progettare le difese idrauliche tra mare e laguna”.

“Tra gli esempi più recenti di ingegneri per Venezia, nell’800 abbiamo Pietro Paleocapa che fu Capo di Acque e Strade – ricorda il Presidente – oppure Eugenio Miozzi , che condusse la Direzione Lavori e Servizi pubblici per oltre due decenni fino al 1954 e al quale va il merito di aver realizzato i ponti degli Scalzi, dell’Accademia, della Libertà, ma anche il Rio Novo e numerose altre opere per la Venezia del ‘900”.