Influenza: il picco previsto tra tre settimane

L’influenza sta colpendo i veneziani ma il picco della malattia è previsto tra tre settimane.

Solo un caso grave ricoverato in rianimazione all’ospedale dell’angelo. L’influenza è una malattia che non va presa sotto gamba. Importante è la prevenzione con la vaccinazione specialmente per le categorie a rischio e per gli over 65.

L’Ulss 9 quest’anno ha acquistato 118 mila dosi di vaccino per la maggior parte date ai medici di famiglia. Ad oggi si è ottenuta una copertura del 62,4%. Tra gli over 75 la copertura è stata tra l’80 ed il 90%.

Per chi non si fosse ancora vaccinato informiamo che il vaccino è disponibile presso il servizio di igiene e sanità pubblica.

