“Incontriamoci tra le note”: a Treviso il concorso per giovani musicisti

63 partecipanti da tutta Italia per l’ottava edizione dell’iniziativa di Accademia Treviso Musica. Tra i premiati delle passate edizioni già molti giovani musicisti in carriera. Venerdì 10 novembre le audizioni di bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 20 anni e, a titolo sperimentale, musicisti non professionisti over 40.

TREVISO – Entra nel vivo l’ottava edizione del Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Incontriamoci tra le Note” promosso dall’associazione corale e musicale Accademia Treviso Musica con il patrocinio della Regione Veneto, della Città di Treviso e di Confindustria Veneto Est.

Iniziano, infatti, venerdì 10 novembre le audizioni dei 63 iscritti da tutta Italia: bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 20 anni e, a titolo sperimentale, musicisti non professionisti over 40. Proprio per agevolare la partecipazione di ragazze e ragazzi anche giovanissime/i, la prima giornata sarà dedicata alle selezioni online tramite i video inviati alla giuria del concorso, mentre sabato 11 e domenica 12 si svolgeranno le audizioni in presenza, non pubbliche, nella sede dell’Accademia Treviso Musica.

Il 19 novembre, a Palazzo Giacomelli – Spazio Confindustria Veneto Est, alle 17 si terrà la cerimonia conclusiva, con l’assegnazione dei premi e il Concerto dei vincitori.

Daniela Rado, direttrice di Accademia Treviso Musica e del concorso, esprime viva soddisfazione per la sempre grande partecipazione al concorso che, nato un po’ in sordina, grazie all’apprezzamento di docenti e partecipanti, si è lentamente imposto a livello nazionale. «Il concorso Incontriamoci tra le Note è nato nel 2016 coinvolgendo allievi di associazioni musicali regionali, ed ha poi ampliato i propri confini fino ad avere diffusione nazionale e a rivolgersi anche a scuole medie ad indirizzo musicale, licei musical e conservatori. Per noi, però, resta soprattutto una campagna di sensibilizzazione volta a promuovere e incentivare la diffusione della passione per la musica, valorizzandone lo studio attraverso la pratica strumentale in generale, in linea con la nostra attività di formazione che considera la musica un valore aggiunto nella crescita di un individuo, a tutte le età. Un momento gratificante di incontro e scambio culturale per ragazzi e adulti con l’auspicio che la musica possa essere sempre compagna di vita, tanto che da quest’anno abbiamo aggiunto, in via sperimentale una sezione dedicata ad adulti non professionisti, a partire dai 40 anni, che per passione coltivano lo studio di uno strumento».

Pur se mette in primo piano l’aspetto formativo e di condivisione della gioia della musica, il concorso “Incontriamoci tra le Note” ha anche individuato, negli anni, alcuni giovani musicisti che già si sono affermati in grandi concorsi, come sottolinea ancora Daniela Rado: «Nell’albo d’oro del Concorso troviamo nomi di pianisti che hanno vinto il Premio Venezia come il trevigiano Elia Cecino e il bellunese Giacomo Menegardi che lo ha conquistato pochi giorni fa, e musicisti che hanno intrapreso una promettente carriera concertistica in Italia e all’estero. E con piacere sottolineo anche che alcuni partecipanti si ripresentano negli anni, alcuni anche per la terza volta: è per noi segno che, a prescindere dal risultato, questo concorso resta per loro un’importante esperienza non solo musicale ma formativa a tutto tondo».

I partecipanti dell’edizione 2023, iscritti ad associazioni musicali, scuole di musica civiche e private, scuole medie ad indirizzo musicale, licei musicali e conservatori, saranno valutati dalla giuria composta dal chitarrista e direttore d’orchestra Dino Doni, dalla pianista e flautista Irina Vaterl, dalla pianista Maria Tea Lusso e dalla violinista Marina Sarni che domenica 19 novembre premieranno (con borse di studio in denaro e in bonus per partecipare a masterclass) i vincitori delle diverse categorie, suddivise per età e strumenti (pianoforte, archi, chitarra, fiati, musica da camera ed ensemble strumentali). A loro si aggiungerà, in tale occasione, il violoncellista Marco Dalsass, presidente dell’associazione “Concerti Classica Treviso” che mette a disposizione un premio alla memoria del M° Enrico Egano, grazie anche al lascito ricevuto dall’associazione Enrico Egano, che sarà conferito al violoncellista o ad un partecipante della sezione Archi che durante il concorso avrà espresso spiccate qualità musicali.

Per informazioni: [email protected] – www.trevisomusica.it