Fine settimana sul ghiaccio: arriva Marghera on Ice

Sabato 11 novembre alle 15 apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Mercato a Marghera e, contestualmente, prende il via il programma di “Marghera on Ice”, che propone numerosi eventi sulla pista e nei suoi pressi: animazione sul ghiaccio, mercatini, esibizioni e molto altro. La pista di pattinaggio e “Marghera on Ice” sono iniziative realizzate da Eventi 2000, Catene 2000, Marghera 2000, Vènezia Unica e Fai Centro! Shopping District e rientrano nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

MARGHERA – La pista rimarrà aperta dall’11 novembre 2023 al 13 febbraio 2024 con i seguenti orari. Nei giorni feriali osserverà l’orario 14.30-21, mentre il sabato e la domenica, all’apertura pomeridiana, si aggiunge anche quella mattutina, dalle 10 alle 12.30. Lo stesso orario del week end sarà esteso ai giorni delle festività natalizie. Infine domenica 31 dicembre, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, la pista sarà aperta con questo orario speciale: 10-12.30, 14.30-19, 22-2. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 18 novembre alle ore 11.

Tra le varie iniziative che completano l’attività della pista, ci sono i mercatini che animeranno gli spazi della piazza in sette domeniche: 12-19-26 novembre, 3-10-17 dicembre e 6 gennaio. Sabato 10 febbraio ci sarà il Carnevale Marghera 2024 con la sfilata dei carri.

I prezzi per l’utilizzo della pista sono i seguenti. Adulti: 10 euro con noleggio pattini, 7 euro senza; bambini: 8 euro con noleggio pattini, 5 euro senza. Per accedere alla pista è obbligatorio l’uso dei guanti.