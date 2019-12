Incidente sul lavoro al Marco Polo

I Vigili del Fuoco di Mestre sono intervenuto oggi pomeriggio all’aeroporto Marco Polo per recuperare un manutentore che durate il lavoro è precipitato nella tromba dell’ascensore.

Il malcapitato si trovava su una scaletta per riparare l’ascensore del multipiano dell’aeroporto ed è caduto per cause in via di accertamento.

L’operaio è stato recuperato e trasportato prontamente all’ospedale

