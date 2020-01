Incidente mortale in via Vespucci

Incidente mortale nella notte del 4 gennaio poco dopo la mezzanotte in via Vespucci altezza via Cattaneo nei pressi del supermercato Spak.

Una giovane, Pegali Naddafi 29 anni iraniana, è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali da un auto che procedeva verso San Giuliano.

La giovane è morta sul colpo. Il guidatore dell’auto non è risultato positivo all’alcol test. La strada è rimasta chiusa per qualche tempo per i rilievi sulle dinamiche dell’incidente.

Commenta la news

commenti