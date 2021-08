Verso le 10.40 di ieri in via Postioma ad Istrana, incidente fra un auto e un camion. A bordo dell’auto una donna in stato di gravidanza è rimasta incastrata e successivamente liberata dai vigili del fuoco di Castelfranco. Le condizioni del nascituro non sembrano preoccupanti, la donna ferita è stata portata in ospedale a Treviso in elicottero del Suem per le cure del caso