A Mirano, in provincia di Venezia, è andato in fiamme un capanno agricolo. All’interno c’era anche una bombola di gas.

Mirano – Ieri sera, giovedì 15 febbraio, intorno alle ore 20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Caltana a Mirano per l’incendio di un capanno agricolo. Il magazzino è separato dall’abitazione.

I pompieri sono accorsi dal locale distaccamento volontario, e sono stati necessari anche gli interventi da Mira e Mestre. In tutto, sono state impiegate due autopompe, un'autobotte, il carro aria e 14 operatori.

Incendio in un capanno

Il complicato incendio del capanno, ha interessato tutto il materiale di giardinaggio presente. C’erano inoltre altre masserizie messe a deposito, tra cui una bombola di GPL. Quest’ultima ha preoccupato gli operatori che hanno spento le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. https://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/Semiotica_Bombole.pdf

Il pericolo

In generale un incendio nelle vicinanze di un serbatoio può portare a considerevoli aumenti della pressione (tensione di vapore) del GPL all’interno del recipiente coinvolto anche con scambi termici non elevatissimi.

In caso in cui si conservi una bombola vuota (mai del tutto vuota) bisogna sapere che questa può essere pericolosa quanto una piena. Quindi anche in questo caso, mai metterla a contatto con una fonte di calore diretta (fiamma).

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dell’incendio del capanno, sono terminate alle 23:00. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.