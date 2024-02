Nel comune di S. Donà di Piave, questa mattina, improvvisamente una vettura ha preso fuoco. Nessun ferito. Non si conoscono le cause.

S. Donà di Piave – Intorno alle 7:30 di questa mattina, venerdì 16 febbraio, un’auto è andata improvvisamente in fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Guglielmo Marconi, per l’incendio di questa autovettura. Hanno risposto alla chiamata di un uomo che fortunatamente era sceso dall’auto in tempo. Nessuna persona, infatti, è rimasta ferita.

La dinamica

L’autista, mentre percorreva la strada per recarsi al lavoro, si è accorto che qualcosa non andava. Fortunatamente, si è fermato ed è sceso, per vedere cosa potesse essere successo. In quel preciso istante, l’auto ha preso fuoco. Improvvisamente e velocemente, le fiamme hanno coperto l’auto.

I vigili del fuoco hanno prontamente risposto alla sua chiamata. I pompieri sono arrivati dal locale distaccamento. Immediatamente hanno spento le fiamme dell’auto.

Le cause

La vettura è ora completamente distrutta. Le cause delle fiamme non sono state ancora accertate. Sembra probabile che possa trattarsi di qualcosa di natura elettromeccanica. L’auto è alimentata a benzina e GPL. https://www.newsauto.it/guide/incendio-auto-fuoco-fiamme-cause-2023-212712/#:~:text=Auto%20termiche%3A%20le%20auto%20termiche,sistema%20elettrico%20o%20problemi%20meccanici.

Un’auto, improvvisamente in fiamme, che prenda poi fuoco così rapidamente fino a distruggersi, lascia varie ipotesi aperte. L’alimentazione, sia a benzina che a gas, non si comprende se possa causare un tale disastro. Tutte le ipotesi sono, comunque, al vaglio della squadra intervenuta.

Un’auto, improvvisamente in fiamme

L‘incendio improvviso di un’auto è molto più frequente d’estate con il clima torrido. Le temperature elevate, infatti, possono innescare un incendio in presenza di difetti e anomalie. Ma a volte gli incendi si registrano anche sulle auto ferme, con le fiamme che si sviluppano mentre sono in sosta e con motore spento. http://ilnuovoterraglio.it