Incendio in abitazione di Borbiago di Mira in via Ortona ieri alle 12,30.

Le cause sembra debbano essere attribuite al motore di una poltrona elettrica che si è surriscaldato.

La casa al momento del rogo era vuota

Gravissimi i danni . Interventi i Vigili del fuoco che hanno messo la struttura in sicurezza. Nessun ferito