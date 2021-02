Inaugurato LAB2, laboratorio per lo studio d’immagine in Treviso

Anche in tempo di Covid e di profonda crisi economica, fortunatamente ci sono ancora giovani imprenditori coraggiosi che affrontano a viso aperto le avversita e con intraprendenza aprono nuove attività e lanciano la sfida alla pandemia.

Questo è il caso del LAB2, nuovo laboratorio Hair Stylist inaugurato in questi giorni. Elegante e delizioso laboratorio per lo studio d’immagine in Piazza Duomo 28 a Treviso.

LAB2 nasce da un’idea di Francesco Federico, Fashion Designer, Stylist di celebrities e Make Up Artist, e Claudio Gottardi Hair Stylist.

L’idea è di creare un laboratorio per lo studio d’immagine supportato da professionisti specializzati in grado di realizzare ogni esigenza di styling e beauty richiesta dal cliente. Lab2 è anche un contenitore di idee ma soprattutto di oggetti di design che potranno essere acquistati.

