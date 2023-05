Inaugurato il Salone Nautico di Venezia, giunto alla sua quarta edizione all’Arsenale di Venezia che si terrà da oggi fino al 4 giugno. L’evento, che conta su oltre 220 espositori e 300 imbarcazioni, rappresenta un’opportunità per far rivivere la città e restituirle il suo storico rapporto con il mare. Durante la cerimonia di inaugurazione, sono stati sottolineati l’importanza del Salone Nautico per l’economia locale e il tema della sostenibilità.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di numerose personalità, tra cui il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’ammiraglio Enrico Credendino Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e Matteo Zoppas, presidente di ICE Agenzia.

La manifestazione, che partirà da oggi fino al 4 giugno, prevede oltre cinquanta appuntamenti scientifici, laboratori e attività didattiche per bambini e famiglie, prove in acqua e la presentazione del meglio del design e dell’arredo nautico e della cantieristica artigianale veneziana.

Durante la cerimonia, i rappresentanti istituzionali hanno sottolineato l’importanza del Salone Nautico per la città di Venezia e per l’intero paese, riconoscendo il suo ruolo centrale nel mercato della nautica e nel rilancio dell’economia locale. Inoltre, è stato evidenziato il tema della sostenibilità, con l‘inaugurazione della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che rappresenta un’opportunità per far diventare Venezia un modello ed esempio per il resto del mondo.

Il Salone Nautico di Venezia conta su oltre 220 espositori e 300 imbarcazioni, con 1.100 metri lineari di pontili e 30.000 mq di spazi espositivi esterni. L’evento è organizzato da Vela Spa per conto del Comune di Venezia e in collaborazione con la Marina Militare.