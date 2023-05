Giornata Mondiale dei Pappagalli, amici di pet therapy

Il 31 maggio di ogni anno si festeggia la Giornata Mondiale dei Pappagalli, animali stupefacenti dalle mille risorse, sensibili ed estremamente empatici, che amano stare in compagnia e condividere tutto con i propri amici umani, cui si affezionano moltissimo.

All’inizio degli anni Sessanta, i pappagalli sono stati addirittura introdotti – al pari di cani e gatti – come animali da pet therapy, specie per persone di una certa età, sia perché è stato dimostrato che stimolano l’allegria e migliorano l’umore, sia per la loro straordinaria capacità di imitare la voce umana e di ripetere frasi (l’Amazzone, per esempio, è uno dei pappagalli con la maggiore capacità di linguaggio e può imparare oltre 100 parole).

Dal 2019 la pet therapy con i pappagalli è una realtà che ha trovato favore anche in Italia; anche in Veneto, vicino a noi.

Il progetto è stato sperimentato a Villa Magnolia di Monastier (TV), una struttura che ospita a lunga degenza persone anziane.

Gli animali – tutti gli animali – hanno questo straordinario dono di saper offrire conforto, sostegno e guarigione a coloro che soffrono, chi fisicamente, chi mentalmente, chi emotivamente… La terapia con i pappagalli è vincente perché consente di creare un legame tra essere umano e animale, generando fiducia: il miglior modo per permettere qualunque persona di aprirsi e iniziare un percorso di cura.