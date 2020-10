Inaugurata una nuova attività di artigianato e commercio in piazza Ferretto a Mestre: una dichiarazione degli assessori Sebastiano Costalonga e Simone Venturini L’assessore comunale al Commercio e alle attività produttive, Sebastiano Costalonga, e l’assessore allo Sviluppo economico, Simone Venturini, hanno preso parte sabato scorso, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, all’inaugurazione di una nuova attività di artigianato e commercio in piazza Ferretto a Mestre. “La nostra presenza – ha sottolineato Costalonga – è la dimostrazione dell’interesse dell’Amministrazione verso chi, in un momento così buio e di crisi, ha la volontà di iniziare una nuova attività. Il coraggio va premiato – ha aggiunto l’assessore – con incentivi a sostegno di queste nuove aperture”. Nel riprendere un antico aforisma della filosofia orientale che recita “…dove il bruco vede la morte, la farfalla vede la vita!”, evidenziando come “un momento di crisi possa trasformarsi in opportunità da sfruttare”, l’assessore ha assicurato la presenza dell’Amministrazione sul territorio anche attraverso la partecipazione alle future nuove aperture di attività, simbolo di rinascita e ripartenza. “Un grande in bocca al lupo per questa avventura – ha dichiarato l’assessore Venturini. Una nuova apertura che acquista un’importanza ancora maggiore se consideriamo che si tratta di un’attività artigianale familiare. Auguriamo di ricevere tante soddisfazioni da parte della clientela e confermiamo da parte nostra il massimo impegno per rivitalizzare e animare il tessuto socioeconomico della nostra città”.