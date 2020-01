In Laguna concentrazione di plastiche 5 volte superiore a tutto il resto dell’Adriatico

Da uno studio condotto nel mese di settembre 2019 su molte campionature di acque della Laguna di Venezia, è risultato che l’acqua della Laguna ha una concentrazione di plastiche cinque volte superiore a tutto il resto del Mar Adriatico.

Questo è quanto ha detto Legambiente. I principali inquinanti della Laguna sono parti di imballaggi, lubrificanti, resti di copertoni e derivati di tessuti sintetici.

È evidente quindi che questo tipo di inquinamento è solo opera dell’uomo ed è connesso all’intenso traffico acqueo ed ai forti flussi turistici che invadono la Città Storica.

Con l’abolizione delle plastiche monouso, fissata dall’Unione Europea per il 2021, si spera che la Laguna di Venezia si disinquini almeno in parte. Come sempre tuttavia molto dipenderà dalla buona educazione e dal senso civico di coloro che continueranno a visitare la nostra città.

Fonte: il Mattino di Padova

