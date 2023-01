In centomila per l’ultimo saluto a Benedetto XVI

Sono attese più di 100mila persone alle esequie solenni del Papa Emerito, che si terranno questa mattina alle 9.30 in Piazza San Pietro.

CITTÀ DEL VATICANO – Mancano pochi minuti alle esequie solenni di Papa Benedetto XVI: in arrivo capi di Stato, reali e leader di altre fedi. Nei giorni scorsi oltre 200mila persone hanno reso omaggio alla salma esposta nella basilica vaticana.

Un lungo applauso ha accolto l’arrivo della bara di Benedetto XVI trasportata dai sediari.

In piazza sono presenti molte bandiere tedesche e polacche, tanti i fedeli arrivati dalla Baviera vestiti con il costume tipico della regione.

Tra le autorità, presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

ANCHE A VENEZIA IL SALUTO A PAPA RATZINGER. Anche Venezia ha voluto salutare il Papa emerito Benedetto XVI. Nel giorno dei funerali solenni in corso a Roma, nella Basilica di San Pietro, sulle facciate dei palazzi istituzionali di Venezia e Mestre sono state issate le bandiere a mezz’asta, come previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Così la città ha voluto omaggiare Joseph Ratzinger unendosi al ricordo del mondo intero.

I VIGILI DEL FUOCO A SUPPORTO DELLA SICUREZZA. Per elevare le condizioni generali di sicurezza, il comando dei Vigili del fuoco di Roma garantirà la sua presenza nelle aree interne e limitrofe alla Città del Vaticano, che vedranno l’afflusso di migliaia di fedeli. Il dispositivo di soccorso sarà rafforzato con ulteriori squadre specialistiche coordinate dalla sala crisi del comando di Roma, che sarà in costante collegamento con i tre posti di Comando Avanzato, i Vigili del fuoco del Vaticano, la task force in Questura, il Centro Operativo Nazionale e la Direzione regionale Lazio. Il dispositivo consterà complessivamente di centoventiquattro unità, in servizio dalle 5 del mattino.

Collaboreranno anche quattro squadre mobilitate da altri comandi del Lazio e della Toscana, oltre a personale che giungerà dalle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle e dalla Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti.

credits foto https://www.vatican.va