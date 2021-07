In arrivo due piloni per gli avanti del Mogliano

Mogliano Rugby 1969 è lieto di comunicare che il reparto dei propri avanti verrà rinforzato dall’arrivo di due nuovi piloni. Si tratta del giocatore argentino Blas Robledo Dei e di Agostino Notariello, proveniente dal Petrarca Padova.

Robledo Dei è una prima linea che può giocare sia pilone destro che sinistro. Nato a San Miguel – Buenos Aires (Argentina), il 26 novembre 1990, è alto 178 cm per 108 kg. di peso.Ha giocato nel Bella Vista Regattas Club e nell’Hindu Club. Queste le sue prime parole dopo aver siglato il contratto con i biancoblù: “Sono davvero molto felice di avere l’opportunità di giocare questa stagione con Mogliano, e di disputare un Torneo molto importante come quello del Peroni Top 10. Le mie aspettative nel prossimo Campionato sono quelle di disputare il torneo ad un buon livello, di imparare molto dai miei allenatori e, con l’aiuto dei miei compagni di squadra, di adattarmi al gioco dell’emisfero settentrionale cercando di portare nel Club la mia esperienza di gioco dell’emisfero australe. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e di mettermi a disposizione del club per qualsiasi necessità.” Nato a Benevento il 20/08/92 e cresciuto nel Benevento rugby, Agostino Notariello è un pilone destro, alto 180 cm. per 120 kg. di peso. Nel 2019 ha giocato con l’amatori Napoli in serie A e poi con il Petrarca in top 10. Questo il suo primo commento dopo la firma del contratto: “Sono entusiasta di questa nuova esperienza. La guida di Salvo Costanzo, anche lui pilone destro, sarà fondamentale per la mia crescita come pilone e come giocatore. Oltre alla crescita personale spero di riuscire a dare il mio contrinuto per raggiungere gli obiettivi della Società. Sono ansioso di comincaire, perchè la voglia di giocare è tanta dopo una stagione dove ho trovato poco spazio.” Questo il commento di Salvatore Costanzo, capo allenatore del Mogliano Rugby 1969: “Robledo arriva a Mogliano con un’età ottimale, ha giocato sempre nel Top12 argentino e arriva da un club molto prestigioso come l’Hindu. Può giocare sia a destra che a sinistra e per noi poter disporre di un jolly di prima linea è molto importante. Proviene da un Campionato di livello decisamente competitivo ed importante, soprattutto a livello tecnico. Ci aspettiamo che aggiunga esperienza e qualità a quella che già abbiamo in prima linea. Notariello è un giocatore che l’anno scorso ha avuto poco spazio durante il Campionato, è un pilone destro, italiano, forte in mischia chiusa, che ha tanta voglia di provare a dimostrare qual’è il suo vero livello, noi cercheremo di dargli tutti i mezzi perchè lo possa fare e diventi importante per la nostra squadra.”