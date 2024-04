Imposta di successione e donazioni: il Governo cambia le regole

Il governo italiano ha recentemente approvato un decreto legislativo che introduce significative modifiche alle imposte di successione e donazioni, incluso l’avvio della dichiarazione di successione precompilata.

ROMA. Il Consiglio dei Ministri ha recentemente dato il via libera a un decreto legislativo che mira a riformare le imposte indirette, escludendo l’IVA, e introduce significative modifiche nelle dinamiche fiscali relative all’imposta di successione e alle donazioni.

Questo decreto si inserisce nel contesto più ampio di una strategia governativa volta a semplificare le procedure fiscali e a garantire una maggiore certezza del diritto per i contribuenti. Tra le principali novità, spicca l’introduzione della dichiarazione di successione precompilata, una misura che promette di snellire notevolmente le formalità per gli eredi.

Interventi chiave

Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare i punti salienti del decreto legislativo. Ha evidenziato l’importanza della semplificazione delle procedure e la razionalizzazione delle norme, sottolineando che le modifiche più rilevanti riguardano i trust, il trasferimento d’aziende in ambito familiare, la dichiarazione di successione e le donazioni.

Questi interventi puntano non solo a ridurre la complessità burocratica, ma anche a garantire una maggiore equità fiscale e a promuovere la trasparenza nei rapporti fiscali.

Semplificazioni amministrative e dichiarazione precompilata

Una delle innovazioni più significative è l’introduzione della dichiarazione di successione precompilata. Questo strumento permette agli eredi di alleggerire notevolmente il carico amministrativo, eliminando la necessità di fornire una vasta quantità di dati al Fisco.

Tuttavia, è importante notare che la presentazione della dichiarazione sarà obbligatoria solo attraverso canali telematici, tranne per i residenti all’estero che potranno ancora utilizzare la raccomandata. Questa misura rappresenta un passo avanti significativo verso una maggiore efficienza e modernizzazione del sistema fiscale italiano.

Regole territoriali e altre modifiche

Il decreto legislativo stabilisce anche nuove regole per quanto riguarda la territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. In particolare, l’imposta di successione sarà dovuta in base alla residenza del disponente del trust al momento della separazione patrimoniale.

Se il disponente è residente in Italia, l’imposta sarà applicata su tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari. Tuttavia, se il disponente non è residente in Italia, l’imposta sarà dovuta solo sui beni presenti nel territorio italiano.

Queste disposizioni mirano a fornire chiarezza e uniformità nel trattamento fiscale dei trasferimenti patrimoniali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Consiglio dei Ministri a questo link.

Foto: Conferenza stampa con il Ministro Giorgetti e il Vice Ministro Leo. Palazzo Chigi, 09/04/2024 – Il Ministro Giorgetti (Economia e Finanze) e il Vice Ministro Leo (Economia e Finanze) nel corso della conferenza stampa.

Immagini messe a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT