Il virologo prof. Giorgio Palù, nuovo Presidente AIFA, ospite alla consueta conferenza stampa del Presidente Zaia questa mattina a Marghera presso la sede della Protezione Civile, ha parlato della prossima vaccinazione anti Covid. “Sia il vaccino della Pfizer, sia quello di Moderna garantiscono una immunità completa” ha detto e , parlando della cosiddetta “variante inglese” – C’è un allarme eccessivo rispetto l’ultima variante del virus che peraltro ormai risulta diffusa in Inghilterra, Sudafrica, Olanda, Danimarca ma anche in Italia”. Per il prof. Palù i dati del vaccino indicano che sia valido anche per questa nuova variante.

Presente anche il dott. Luciano Flor neo nominato segretario regionale della Sanità veneta. “Il Covid non deve essere un alibi per non erogare tutte le prestazioni sanitarie – ha detto – Il momento è delicato ma migliorare è il nostro obiettivo”.

Sempre questa mattina è stato presentato il piano vaccinale della regione Veneto dalla dott. ssa Russo: “Il 27 dicembre alle ore 7 arriveranno le 875 prime dosi per gli operatori sanitari che saranno vaccinati secondo le stratificazioni del rischio partendo dagli addetti alle emergenze e alle terapie intensive. Nella seconda fase saranno vaccinati gli over 80 che sono quasi 4000, subito dopo 1 milione e 100 over 60 anni. 21 giorni dopo la prima dose, gli utenti riceveranno la seconda”. La somministrazione del vaccino è su richiesta volontaria.

Silvia Moscati

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti