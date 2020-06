Il Venezia vince al Penzo la prima sfida salvezza contro l’Ascoli

Al Pierluigi Penzo di Venezia, venerdì 26 giugno alle 21, si disputa la trentesima giornata del campionato di Serie BKT. Gli arancioneroverdi ospitano l’Ascoli in uno scontro salvezza dove sono in palio tre punti fondamentali per la classifica. Le due squadre sono relegate nella zona play-out.

I lagunari non vincono in casa ormai da novembre e provengono dalla buona gara disputata con il Pordenone al Nereo Rocco di Trieste. Gli ospiti hanno conquistato un solo punto nelle ultime sei gare ed arrivano in laguna reduci dalla sconfitta casalinga con il Perugia.

Mister Dionisi con il 4-3-1-2 conferma la squadra che ha giocato la sfida con in Pordenone con l’eccezione dell’inserimento di Vacca al posto di Lollo. Il reparto offensivo può contare su Aramu e sulla coppia Longo-Capello.

Mister Dionigi, neo allenatore dell’Ascoli, prova il 3-4-3 affidandosi in avanti alle tre punte Morosini, Scamacca e Ninkovic.

Sul campo è la squadra di casa ad iniziare forte, costringendo i bianconeri ad arroccarsi in difesa.

Dopo solo otto minuti sono gli arancioneroverdi a passare in vantaggio: Maleh filtra per Capello, cross, errore di Leali, Aramu non sbaglia e lo beffa con un pallonetto perfetto.

La squadra di casa mantiene il pallino del gioco, ma l’Ascoli non sta a guardare e fa pressing alto.

Al 24’ occasione per il Venezia: Longo si fa strada sulla destra, passa a Capello che si divora il raddoppio a porta vuota. Dalla rimessa in gioco arriva il goal del pari degli ospiti: Ninkovic con un passaggio preciso lancia Scamacca che brucia i due centrali arancioneroverdi e con un piattone al volo batte Lezzerini.

I padroni di casa giocano con poca convinzione ed i bianconeri prendono coraggio caricati dal pari ed impensieriscono più volte la difesa dei lagunari. Il primo tempo si conclude con un giusto 1-1. Nella ripresa è l’Ascoli che cerca di fare il gioco, già dopo quattro minuti Cavion spara dai 25 metri, Lezzerini non trattiene ma riesce a chiudere lo specchio a Brosco, Fiordaliso, ben posizionato, libera l’area.

Al 51’ è ancora il Picchio a provarci, stavolta è Ninkovic dai 20 metri ma Lezzerini si oppone in due tempi. Al 58’ gli ospiti vanno vicini al goal del vantaggio: da corner, gira di testa Brosco ma il palo salva Lezzerini. Il Goal partita dei Leoni arriva al 66’: Punizione al limite dell’area, Firenze si occupa della battuta, silenzio assoluto nello stadio, tre due uno, e una pennellata perfetta gonfia la rete alle spalle di un immobile Leali.

Il Venezia tiene il campo ma gli ospiti non si rassegnano, al 90’+2 sugli sviluppi di un corner, cross sporco di Andreoni, la palla scavalca Lezzerini ma si ferma sul palo salvando il risultato.

Dopo cinque minuti di recupero, i tre fischi dell’arbitro Fourneau sanciscono la fine della partita con il risultato di 2-1 per il Venezia.

Queste le parole di mister Dionisi al termine del match: “Credo che la squadra abbia giocato meglio la settimana scorsa contro il Pordenone rispetto ad oggi. Abbiamo segnato presto ma non abbiamo saputo sfruttare questo vantaggio. Oggi, non dobbiamo nasconderci, siamo stati anche fortunati negli episodi, cosa che non è accaduta la settimana scorsa. Mi auguro che questa vittoria sia d’aiuto soprattutto nella testa dei ragazzi e per l’ambiente; per me vale 3 punti, ora ne abbiamo 36 e ci avviciniamo alla quota salvezza. Ora dobbiamo recuperare le forze per la sfida di lunedì contro il Livorno, che tanti danno per spacciata ma in realtà non è così, perchè è una squadra che crea sempre tanto. Dobbiamo giocarcele tutte e arrivare a giocarcela fino alla fine. I ragazzi non hanno mai mollato e devo fargli un plauso, questa vittoria ci fa respirare per una serata.”

Nonostante i due pali colpiti dai bianconeri, i leoni tornano a vincere al Penzo dopo sei mesi grazie ad una punizione magistrale di Firenze, proprio nel giorno del suo compleanno.

Una boccata di ossigeno fondamentale per la classifica che fa uscire momentaneamente gli arancioneroverdi dalla zona play-out.

La squadra di Dionisi torna già in campo lunedì in un’altra sfida salvezza con il Livorno.

