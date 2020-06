Il Teatro Riparte! In Piazza dei Signori oltre 300 persone

Il Teatro Riparte! 1000 spettatori distanti ma uniti sotto i cieli di Venezia, Padova, Treviso e Verona fanno il tutto esaurito di musica e spettacoli.

In Piazza dei Signori oltre 300 persone accolte dai saluti del Sindaco Conte e dall’Inno di Mameli.

Mille spettatori con mascherina distanziati, ma uniti dalla voglia di rivivere le emozioni dello spettacolo dal vivo si sono ritrovati ieri sera alla stessa ora sotto i cieli coperti e stellati di Treviso, Padova, Verona e Venezia per Il Teatro Riparte. La festa di teatro e musica organizzata dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con le amministrazioni comunali, dopo più di 100 giorni di chiusura delle sale e di programmazioni digitali ha rialzato finalmente il sipario nei cortili, nelle piazze e nei sestieri delle quattro città.

A Treviso in Piazza dei Signori Red Canzian ha riabbracciato la sua città con La musica non si ferma il primo concerto dal vivo dell’Italia post lockdown dopo aver intonato insieme al pubblico l’Inno di Mameli. All’evento organizzato insieme al Comune di Treviso hanno preso parte: il sindaco Mario Conte, l’assessore alla Cultura Lavinia Colonna Preti e le principali istituzioni della città.

“Sono tantissime le richieste di partecipazione ricevute dal pubblico nelle ultime settimane, sintomo che la voglia di cultura non è stata contagiata – ha commentato Giampiero Beltotto, presidente Teatro Stabile del Veneto – Il teatro è mancato a tutti, ripartire dalle nostre piazze è il modo migliore per sentirci vicini e recuperare i giorni sospesi, perché senza teatro non vi è una città vivibile. Un grazie sentito va al Comune di Treviso, alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile che hanno collaborato con noi alla miglior riuscita della serata nel rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico. A soffrire in questi mesi di chiusura non è stato tanto il Teatro Stabile del Veneto, ma tutti gli artisti. È grazie a loro che abbiamo potuto continuare a mantenere un rapporto con il pubblico ed è per loro che oggi dobbiamo ripartire”.

“È stato meraviglioso ripartire da Red Canzian, un artista legato a Treviso e di fama internazionale che ha saputo trasmettere a tutti una forza e una positività incredibile attraverso le canzoni che hanno segnato la sua fantastica carriera», le parole del sindaco Mario Conte. «Oggi la Città ha dimostrato che si può ripartire – in tutta sicurezza – dalla bellezza, dall’arte e dalla musica. Un evento che ricorderemo a lungo”

Per consentire al maggior numero di spettatori di assistere agli spettacoli gli eventi sono stati trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook del Verdi di Padova, il Goldoni di Venezia, del Teatro Mario Del Monaco di Treviso e su quella dello Stabile del Veneto.

Non solo il teatro, infatti, ma anche La musica non si ferma. Ed è proprio la musica ad essere protagonista della serata organizzata in piazza dei Signori dal Comune di Treviso e dal Teatro Stabile del Veneto per dare il via con il concerto di Red Canzian agli eventi dal vivo che animeranno l’estate della città. Un titolo significativo quello scelto dalla pop star trevigiana che con il suo concerto vuole insieme restituire un grande abbraccio alla sua città e fare un gesto per riaccendere la musica perché, nonostante in questo periodo sia stata di grande conforto per tutti attraverso la radio, la televisione, i dischi, il web, ora è tempo che ritrovi la sua dimensione più vera… quella dal vivo.

