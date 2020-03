Il Sindaco risponde alle provocazioni dell’ex assessore Minello

Questa notte, attraverso la propria pagina Facebook, l’ex assessore alla Cultura Minello attacca l’Amministrazione comunale definendola povera di comunicazione, lenta e passiva nel fronteggiare l’emergenza sanitaria, oramai divenuta mondiale, del Coronavirus.

Il sindaco Bortolato tiene a specificare: “Voglio elencare solo alcune delle principali misure che abbiamo messo in atto. Siamo stati il primo Comune ad avviare la santificazione delle strade, il primo Comune ad attivare orari flessibili di lavoro per i nostri dipendenti e a breve partirà lo Smart Working, siamo stati uno dei primi Comuni ad attivare la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci riconosciuta peraltro da altri Comuni come modello virtuoso da seguire, stiamo attivando proprio in questi momenti la distribuzione delle mascherine in arrivo dalla Regione, abbiamo attivato gli avvisi sonori della Protezione Civile, abbiamo coordinato i volontari che portano a passeggio gli animali domestici degli anziani, abbiamo – dopo anni di richieste da parte del personale – installato i vetri di protezione agli sportelli di Punto Comune, Stato Civile e Uffici Tecnici, e la nostra Polizia Locale presidia tutte le attività che sono ad oggi rimaste aperte, garantendo anche la possibilità di mantenere attivo il mercato alimentare, rispettando puntualmente i dettami normativi dei Provvedimenti che via via si susseguono in questo periodo. Oltre a provvedere continuamente all’aggiornamento del sito internet del Comune, abbiamo creato una pagina Facebook istituzionale che pubblica più volte al giorno contenuti informativi rivolti a tutta la cittadinanza e di più facile consultazione.”

Continua infine il sindaco: “Il momento impone di fare e non di parlare, queste illazioni mendaci non sono altro che una mera strumentalizzazione politica e sinceramente in una situazione del genere trovo vergognoso additare e sputare sentenze dal divano di casa, quando insieme a tutta la mia Giunta e ai dipendenti comunali, seppur seguendo alla lettera le linee del DPCM, ci esponiamo ogni giorno pur di continuare a garantire ed implementare i servizi per poter aiutare i Cittadini nell’affrontare l’emergenza”.

