Il sindaco Brugnaro inaugura i lavori al Parco di via Oriago

VENEZIA. Avviati i lavori per la realizzazione del nuovo parco di via Oriago a Chirignago, un progetto che è stato approvato dalla Giunta Comunale di Venezia nel dicembre scorso. Il parco interesserà un’area verde di circa un ettaro e mezzo di superficie e sarà finanziato con fondi Pon Metro per un totale di 400mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione di una recinzione lungo tutta l’area del parco, con due cancelli di accesso, e di due percorsi, uno ciclo-pedonale e uno solo pedonale, con finitura in materiale drenante. Saranno inoltre allestite un’area giochi con tappeto antitrauma, un’area per il fitness outdoor, due porte da calcetto, due aree cani, con fontanelle per gli animali, giochi di agility e panchine a ridosso di una striscia boscata. Sarà installata anche una rete di illuminazione pubblica, due tavoli tipo pic-nic in acciaio zincato verniciato, porta bici, cestini rifiuti, 15 panchine e 2 fontanelle nella zona giochi e un impianto di irrigazione.

Inoltre, si procederà con la ripulitura del sottobosco e la pulizia dei fossati, la potatura dei 60 alberi presenti e la messa a dimora di nuovi 150 tra alberi e arbusti.

Il sindaco Brugnaro ha assicurato che il parco resterà per sempre e che non sarà utilizzato per realizzare un collegamento all’autostrada su via Oriago. Sarà invece realizzata una rotatoria in via Miranese per fluidificare il traffico e sarà inserito il progetto di messa in sicurezza di tutta via Oriago, con il completamento dei marciapiedi ove mancanti, l’inserimento di una rotatoria urbana tra via Oriago e via Miranese, l’introduzione di attraversamenti pedonali rialzati e illuminati e la continuazione degli studi per l’inserimento di una nuova pista ciclabile alberata.