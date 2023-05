Video installazione di Vitruvio Virtual Reality per la mostra “Rivoluzione Vedova” all’M9 – Museo del ‘900 di Mestre

MESTRE. Un omaggio all’artista Emilio Vedova che coniuga in maniera creativa il linguaggio artistico informale con la tecnica di computer grafica 3D.

Vitruvio Virtual Reality nella mostra “Rivoluzione Vedova” presso il M9 – Museo del ‘900 di Mestre, un’esposizione dedicata all’arte contemporanea come strumento per esplorare e interpretare la storia sociale, culturale, politica ed economica del Novecento, con particolare attenzione alla figura di Emilio Vedova.

Vitruvio Virtual Reality ha curato l’area immersiva di proiezione e la video installazione site-specific per celebrare l’arte di Vedova, attraverso un cortometraggio in qualità cinematografica della durata di 3 minuti e 30 secondi pensato per essere proiettato in un apposito spazio immersivo composto da 4 pareti contrapposte che avvolgono il visitatore ponendolo al centro dell’immaginario dell’artista. L’installazione di Vitruvio Virtual Reality è una sfida alla rappresentazione e una guida alla scoperta del segno e dei luoghi che hanno caratterizzato la vita dell’artista.

Vitruvio Virtual Reality è uno studio bolognese specializzato in computer grafica che realizza spot pubblicitari, tour virtuali per mostre o eventi di moda, esperienze di realtà aumentata e virtuale. Recentemente, con lo showroom VVR Fashion Metaverse, ha guadagnato il posto di unico studio europeo finalista nella categoria Built Experiential del premio internazionale Metaverse Architecture and Design Awards creato dalla rivista statunitense Interior Design Magazine.

La video installazione e l’area immersiva di proiezione di Vitruvio Virtual Reality promettono un’esperienza emozionale nel mondo gestuale e creativo di Vedova, che si inserisce perfettamente nel contesto della mostra “Rivoluzione Vedova” e ne arricchisce l’esperienza per il visitatore. La mostra è visitabile fino al 26 novembre 2023 al terzo piano dell’M9 – Museo del ‘900 di Mestre.