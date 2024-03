7 marzo 2024 Poste Italiane celebra la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale.

Il rispetto, prima forma d’intelligenza

Roma – Sarà un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, l’8 marzo.

Facendo dono della colorata cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario, il giorno dedicato alle donne diventerà occasione per dire che il rispetto è la prima forma d’intelligenza.

Il prodotto filatelico sarà in vendita al prezzo di 1,00 € negli uffici postali con sportello filatelico di Castelfranco, Conegliano, Lancenigo, Montebelluna. Oderzo, Pieve di Soligo, Preganziol, Treviso piazza Vittoria oltre che negli “Spazio Filatelia” di tutto il territorio nazionale. Dal 1 all’8 marzo sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile (esclusivamente nello Spazio Filatelia di Venezia, Verona e del resto d’Italia).

Le donne di Poste Italiane

Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro e la sua grande attenzione verso la parità di genere ha portato a registrare numerosi uffici postali a maggioranza femminile con ruoli di responsabilità anche in provincia di Treviso. http://poste.it

Portalettere sempre più tecnologici

Entro il 2024 saranno oltre 30 mila i palmari di ultima generazione che Poste Italiane sta mettendo a disposizione dei propri portalettere. I nuovi dispositivi sono anche in grado di dare più sicurezza grazie all’applicazione “Richiesta volontaria di soccorso”.

Punta, dunque, sulla tecnologia l’azienda guidata dall’AD Matteo Del Fante, per fornire servizi sempre più semplici e comodi ai clienti.

I nuovi dispositivi, già in uso nei principali centri urbani e in progressiva distribuzione su tutta la rete dei portalettere, sono complessivamente 1235 in tutto il Veneto, 225 in provincia di Treviso.

Con un semplice click, il portalettere potrà attivare una chiamata di emergenza: basta aprire il palmare e tenere premuto per qualche secondo il pulsante virtuale SOS. Il dispositivo può essere utilizzato in fase di malessere o infortunio. https://ilnuovoterraglio.it/urgente-poste-italiane-ricerca-portalettere/