Il ringraziamento del Comune di Venezia a Carlo Alberto Tesserin

l ringraziamento del Comune di Venezia a Carlo Alberto Tesserin al termine del suo incarico di Primo Procuratore di San Marco. Venturini: “Un grande amore e un grande impegno verso la Basilica”

VENEZIA – Il Comune di Venezia desidera esprimere il suo profondo ringraziamento a Carlo Alberto Tesserin per il suo impegno straordinario come Primo Procuratore di San Marco. Dopo nove anni di servizio dedicato al cuore pulsante della città lagunare, Tesserin ha annunciato le sue dimissioni, lasciando un segno indelebile nella storia della Basilica di San Marco e della comunità veneziana nel suo complesso.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e l’intera Amministrazione comunale si uniscono nel riconoscere il valore del lavoro svolto nel preservare e promuovere uno dei simboli più iconici di Venezia. Durante il suo incarico, Tesserin ha dimostrato una dedizione ineguagliabile e una passione straordinaria per la Basilica di San Marco, guidando con maestria la sua tutela e valorizzazione.

“Abbiamo appreso la notizia delle dimissioni di Carlo Alberto Tesserin da Primo Procuratore di San Marco. Come Amministrazione comunale del Sindaco Brugnaro lo ringraziamo per il costante impegno svolto in questi 9 anni nell’ambito di quello che è il simbolo di Venezia. Un compito, svolto sempre al meglio anche in occasione dell’Acqua Granda del novembre 2019 durante il quale ha dimostrato l’attaccamento e l’amore verso la Basilica di San Marco. A lui va la riconoscenza del Comune di Venezia per quanto fatto per l’area marciana nell’ambito delle istituzioni del nostro territorio” ha concluso l’Amministrazione comunale.

Crediti fotografici: ordineingegnerivenezia.it