Il Prefetto di Treviso Angelo Sidoti al Comune di Mogliano Veneto

Nella mattinata di venerdì 29 luglio 2022, il Prefetto di Treviso Dottor Angelo Sidoti si è recato in visita istituzionale presso il Comune di Mogliano Veneto.

Il Prefetto, insediatosi a Treviso a fine gennaio 2022, è stato accolto dal Sindaco Davide Bortolato e il suo Staff, dal Presidente del Consiglio Comunale Lino Sponchiado, da alcuni Assessori e dai Dirigenti Comunali, con i quali ha discusso su alcune questioni rilevanti che in questo specifico momento storico stanno condizionando i Comuni d’Italia.

In particolare, si è discusso delle difficoltà legate alla crisi energetica ed economica che colpisce famiglie ed enti pubblici, e sulle misure di aiuto messe in atto per contenere la crisi.

Si è altresì parlato delle difficoltà legate all’aumento dei prezzi dei materiali, che costringono a porre un freno al programma di realizzazione di opere pubbliche.

Altro argomento affrontato sono state le difficoltà legate all’organico dei Comuni e degli Enti Pubblici, in particolare quello di Mogliano Veneto.

È stato affrontato il tema della sicurezza e del grande piano di telecamerizzazione che l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto sta portando avanti sul territorio e dello stato di avanzamento del progetto di controllo del vicinato.

Il Prefetto Sidoti ha evidenziato l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le istituzioni, dando massima disponibilità e garanzia di supporto con l’obiettivo primario di perseguire il benessere della comunità.

Prima di salutarsi, il Sindaco Bortolato ha omaggiato il Prefetto del volume di recente pubblicazione “Estimati notabili al Governo” scritto da Luciana Ermini e Franco Maccarrone, che racconta la storia di Mogliano e dei suoi Sindaci dal 1866 al 1926.