Il mondo della danza. Verena Filippini

Continua la pubblicazione delle scuole di danza, rubrica curata dalla nostra lettrice Maria Meoni, organizzatrice di eventi.

Verena Filippini, mestrina di 36 anni, studia fin da piccolissima danza classica sia il metodo Royal Ballett che il metodo russo Vaganova,oltre alla classica studia danza moderna specializzandosi sulla tecnica Mattox, contemporanea e teatro danza. Nel 2003 inizia il suo percorso come insegnante presso alcune scuole di Mestre fino a quando nel 2009 fonda la sua a.s.d. Ricerca & Danza. Ha deciso proprio di dare questo nome RICERCA & DANZA perchè il suo scopo è quello di creare sempre stili diversi, con la fusione della danza ad altre forme di arte come ad es. il Teatro e non solo…. Le sue coreografie variano da temi sociali come ad es. sulla violenza sui minori, l’anoressia, la mafia, l’evoluzione della donna nell’ultimo secolo a temi più leggeri e frivoli.

Nel settembre 2014 l ’a.s.d. ha una sede tutta sua, una vera scuola di danza ad indirizzo pre-professionale situata a Campalto in via Orlanda, 174/c. La sottoscritta continua a formarsi , tanto è vero che nell ’ottobre 2014 frequenta un corso di formazione per insegnanti , ottenendo tre diplomi: diploma di insegnante di danza classica, insegnante di danza moderna ed infine di danza contemporanea. Nell ’aprile 2015 frequenta un altro corso di formazione di DANZA PROPEDEUTICA. Viene promossa ottenendo così un altro diploma. Oltre a questi diploma, riceve altri 4 diplomi dell’Ente Sportivo Opes riconosciuti sempre dal CONI: . Nel gennaio 2016 frequenta 2 corsi di aggiornamento: “dalla propedeutica alla danza accademica ” e “la psicologia del bambino nella danza ” . Dal 2017 è referente regionale dell’OPes Danza, diventa così formatrice per tutta l’Italia. La sua scuola è sede di corsi di formazione e la sottoscritta oltre ad organizzare corsi ed eventi è esaminatrice di danza negli esami.

Nel luglio 2016 è stata docente di danza classica kids nello stage internazionale JESOLO DANCE FESTIVAL

CONTINUA A TENERE STAGE PRESSO ALTRE SCUOLE, E’ GIURATA AI CONCORSI MA DA APRILE 2018 CREA ED ORGANIZZA IL CONCORSO DI DANZA VENETO DANCE AWARD CHIAMANDO IN GIURIA PERSONAGGI INTERNAZIONALI COME ORIELLA DORELLA, MIA MOLINARI, JOSE PEREZ E MOLTI ALTRI , OTTENENDO COSI’ NUMEROSI SUCCESSI.

NELLA SUA SCUOLA VI SONO CORSI DAI 3 ANNI, ALL’AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE E PERFINO CORSI AMATORIALI PER ADULTI. LE DISCIPLINE CHE SI POSSONO STUDIARE SONO: PROPEDEUTICA, DANZA CLASSICA, MODERNA, CONTEMPORANEA, HIP HOP, ACROBATICA E SALSA . IL CORPO DOCENTI E’ NUMEROSO, COMPOSTO DA BEN 7 INSEGNANTI TUTTI ALTAMENTE QUALIFICATI E DIPLOMATI. GLI ALLIEVI PARTECIPANO A NUMEROSI CONCORSI VINCENDO PREMI E BORSE DI STUDIO. A NOVEMBRE 2019 HANNO PARTECIPATO AL TALENT TELEVISIVO “THE TALENT” OTTENENDO IL PASSAGGIO ALLA FINALISSIMA ANDATA IN ONDA IN DIRETTA NEL FEBBRAIO 2020 SUL CANALE 161 DEL DIGITALE TERRESTRE. TUTTE LE COREOGRAFIE PORTATE SONO ANDATE SUL PODIO.

