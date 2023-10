Il Mondiale 2030 apre in Sud America e finisce in Marocco, Spagna e Portogallo

La FIFA ieri ha annunciato che, per il centenario della Coppa del Mondo, tre partite del Mondiale di calcio 2023 si svolgeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay e le restanti in Marocco, Spagna e Portogallo.

Per il centenario della Coppa del Mondo di calcio la FIFA ha annunciato che l’edizione del 2030 si terrà in Marocco, Portogallo e Spagna ma che la partita inaugurale verrà disputata allo Stadio del Centenario di Montevideo in Uruguay, luogo della prima edizione del 1930.

Altre due partite verranno disputate in Argentina e Paraguay, per poi spostare le squadre nei rispettivi gironi divisi tra Marocco, Portogallo e Spagna.

In linea con il principio della rotazione confederale, è stato poi concordato che le procedure di candidatura per le edizioni 2030 e 2034 saranno condotte contemporaneamente, con le federazioni affiliate alla FIFA dei territori dell’AFC (confederazione asiatica) e l’OFC (confederazione dell’Oceania) che sono state invitate a candidarsi per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2034.

“In un mondo diviso – ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino – il calcio e la FIFA si stanno unendo. Nel 2030 avremo un’impronta globale unica: tre continenti (Africa, Europa e Sudamerica) e sei Paesi (Argentina, Marocco, Paraguay, Portogallo, Spagna e Uruguay) uniranno il mondo celebrando insieme il calcio, il centenario e la Coppa del Mondo”.

VIA LIBERA ALLE SQUADRE GIOVANILI RUSSE

A seguito della decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 26 settembre scorso di consentire nuovamente la partecipazione delle squadre giovanili russe a livello femminile e maschile Under 17, il Consiglio FIFA ha approvato l’estensione di questa decisione alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 e Coppa del Mondo femminile FIFA Under 17 per la quale le competizioni UEFA fungono da percorso di qualificazione. Le squadre dovranno giocare con la denominazione di ‘Unione calcistica russa’, senza la loro bandiera nazionale, il loro inno nazionale e indossando divise con colori neutri. Ribadendo la sua condanna alla guerra ‘illegale’ della Russia in Ucraina, il Consiglio FIFA ha confermato che per il resto i termini della decisione assunta il 28 febbraio 2022 resteranno in vigore fino al termine del conflitto.

COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI FUTSAL

Il Consiglio FIFA ha confermato che l’edizione inaugurale della FIFA Futsal Women’s World Cup si svolgerà nel 2025 come torneo autonomo con 16 nazioni partecipanti. La rispettiva assegnazione degli slot sarà la seguente: AFC: 3; CAF: 2; Concacaf: 2; CONMEBOL: 3; OFC: 1; UEFA: 4. I dettagli sulle date del torneo e sul paese ospitante verranno comunicati a tempo debito.

COPPE DEL MONDO FEMMINILI U20 E U17 E MONDIALE BEACH SOCCER

La Coppa del Mondo femminile FIFA Under 20 Colombia 2024 sarà ampliata da 16 a 24 squadre e si svolgerà dal 31 agosto al 22 settembre 2024. L’assegnazione degli slot sarà la seguente: AFC: 4; CAF: 4; Concacaf: 4; CONMEBOL: 4; OFC: 2; UEFA: 5. Il Consiglio FIFA ha inoltre confermato che la Coppa del Mondo femminile FIFA Under 17 Repubblica Dominicana 2024 si svolgerà dal 16 ottobre al 3 novembre 2024, mentre la Coppa del mondo FIFA Beach Soccer Seychelles 2025 si terrà dall’1 all’11 maggio 2025. Il Consiglio FIFA ha inoltre approvato la nomina del vice segretario generale della FIFA per il calcio, Mattias Grafström, a segretario generale ad interim della FIFA con effetto immediato.

Photo Credits: Fifa.com