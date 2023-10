Assistenza alle famiglie delle vittime dell’incidente a Venezia Mestre

VENEZIA – Nel cuore di Venezia, solidarietà e assistenza si sono unite per sostenere le famiglie colpite dal tragico incidente avvenuto martedì sera. In risposta alla richiesta del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, è stato prontamente attivato un sistema di assistenza dedicato, garantendo supporto costante ai parenti delle vittime.

L’Assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini, in collaborazione con la Protezione Civile comunale, ha messo in campo il PRIS (Pronto Intervento Sociale), un servizio attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che funge da centrale operativa per rispondere a ogni necessità delle famiglie coinvolte. Il PRIS è raggiungibile tramite il numero telefonico 041.2747070 e l’indirizzo email [email protected], ed è pronto ad attivare mediatori linguistico-culturali in caso di bisogno.

La Protezione Civile comunale ha collaborato con i Consolati e le Ambasciate coinvolte per fornire un punto di riferimento centrale nel PRIS, dove segnalare le esigenze dei connazionali. Fin dalla notte successiva all’incidente, sono stati individuati alloggi per le famiglie colpite, sia nel territorio comunale sia nelle vicinanze degli ospedali che stanno curando i feriti, come Dolo, Mirano, Padova e Treviso.

Già dieci familiari croati sono stati ospitati in una struttura alberghiera a Mestre, mentre da questa notte due famiglie francesi saranno accolte a Dolo. La Protezione Civile si è impegnata anche ad assicurare il trasporto dei familiari verso le strutture di accoglienza.

Il PRIS mantiene un costante contatto e coordinamento con la responsabile della Psicologia Ospedaliera dell’ULSS 3, che ha messo insieme un team di psicologi specializzati in situazioni di emergenza per fornire supporto emotivo alle famiglie ospitate nelle strutture alberghiere.

Inoltre, il Servizio Infanzia e Adolescenza è stato messo in stato di allerta per garantire adeguata accoglienza protetta dei minori in strutture appositamente dedicate, qualora se ne verificasse la necessità.