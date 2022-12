Il Made in Veneto sbarca in India con San Marco Group

Siglata collaborazione per esportare su uno dei più importanti mercati asiatici intonaci per l’architettura e pitture decorative di alta gamma prodotti in Italia dal Gruppo di Marcon (VE).

San Marco Group, azienda leader in Italia nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l’edilizia professionale presente in oltre 100 Paesi nel mondo, e Asian Paints Limited, azienda di vernici leader in India e nel mercato asiatico con un fatturato di gruppo di 2,8 miliardi di euro, hanno suggellato una partnership che prosegue da oltre quindici anni in ambito commerciale e di marketing.

La collaborazione è iniziata a inizio dicembre a Mumbai a seguito dell’incontro di Amit Syngle, Managing Director & CEO di Asian Paints e di Pietro Geremia, Presidente e Amministratore delegato di San Marco Group.

La partnership è stata definita per le pitture e gli intonaci decorativi texturizzati prodotti in Italia da San Marco Group con il marchio Novacolor, e in particolare per le finiture metallizzate per interni del canale retail, intonaci di alta qualità a base di calce e argilla, texture calcestruzzo e micro-cemento per il canale AID (Architecture and Interior Design) e rivestimenti per esterni ad alta tecnologia.

Questi prodotti saranno distribuiti in India con il joint branding del logo ufficiale Novacolor e del claim Made in Italy insieme al logo Asian Paints nel nuovo packaging e nei materiali di marketing, offline e digitali. La collaborazione consentirà a San Marco di sfruttare la vasta rete di distribuzione di Asian Paints con oltre 30.000 punti vendita in India.

“Per pitture e intonaci decorativi texturizzati, la regione Asia-Pacifico è quella in cui si prevede la crescita maggiore, e l’India è un mercato di fondamentale importanza strategica – commenta Pietro Geremia, Presidente di San Marco Group -. Questo accordo di partnership con uno dei più grandi player internazionali conferma l’eccellenza qualitativa dei nostri prodotti e il riconoscimento a livello internazionale dei nostri brand. Puntiamo a creare valore, anticipando i futuri trend con finiture di grande pregio estetico ma estremamente funzionali, prodotte con tecnologie al servizio della sostenibilità che utilizzano materie prime innovative come le bio-masse e con la creatività, lo stile e la bellezza del saper fare italiano. La nostra relazione a lungo termine con Asian Paints si basa su forti valori condivisi e ora si sta rafforzando, guardando verso nuovi obiettivi”.

L’attenzione del settore residenziale in India nei confronti dell’Interior design sta aumentando di giorno in giorno. “L’esposizione internazionale grazie a viaggi, media e contenuti OTT è grande fonte di ispirazione per l’arredamento della casa, che è quindi a sua volta fortemente influenzata dal design internazionale – afferma Amit Syngle, Managing Director e CEO di Asian Paints -. Siamo stati i primi a offrire le migliori possibilità di finiture decorative per l’architettura d’interni ai consumatori indiani. Grazie alla nostra lunga collaborazione con il gruppo San Marco e il brand Novacolor, abbiamo entusiasmato i proprietari di case, gli architetti e gli interior designer con innovazioni nei materiali, nei modelli e nel design sotto forma di texture per pareti. Questa partnership strategica rafforzerà ulteriormente la nostra leadership nell’offrire le migliori finiture globali con il sigillo del ‘Made in Italy’ alla comunità di architetti e interior designers nel nostro paese. Siamo entusiasti di lanciare le ultime novità all’interno della ‘International Designer Collection’ che offre texture e intonaci di design per pareti. Con la forza della nostra rete e gli investimenti nell’aggiornamento delle competenze degli applicatori per ottenere risultati in linea con le aspettative dei nostri clienti, intendiamo democratizzare le possibilità di decorazione per tutti i consumatori indiani”.

Nell’ambito dell’accordo, gli esperti del team Novacolor di San Marco Group trasferiranno le competenze necessarie per una perfetta applicazione dei prodotti, attraverso un programma di formazione personalizzato che include anche incontri con la comunità dei designer locali, analisi sul campo delle esigenze del mercato e una vicinanza tra i team italiano e indiano che contribuirà a creare la base perfetta per ulteriori iniziative.

Questo co-branding consentirà alle due aziende di massimizzare le sinergie tra l’expertise nel segmento Décor del marchio Novacolor e la leadership di Asian Paints nel mercato indiano e testimonia come i prodotti e le soluzioni sviluppate in Italia da San Marco Group siano riconosciute in tutto il mondo come espressione del miglior Made in Italy.