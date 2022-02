Il Giorno del Ricordo all’M9 di Mestre

Venerdì 11 Febbraio | Ore 17.30 | Auditorium “Cesare De Michelis”

In occasione del Giorno del Ricordo, M9 – Museo del ‘900 venerdì 11 febbraio alle ore 17.30, presenta il volume L’accoglienza degli esuli giuliano dalmati a Venezia. Memorie e testimonianze (Alcione Editore, 2022). Gli autori del libro, Alessandro Cuk e Cristiana Spadaro, ne parleranno con Cristian Patres e Antonio Orecchia, docente di storia contemporanea dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese.

Una foto dell’epoca: nave toscana esuli

Nell’esodo giuliano dalmata Venezia fu uno dei porti di attracco della motonave Toscana che da Pola trasportò migliaia di profughi istriani in Italia. In Laguna, punto di arrivo e di smistamento, ci fu chi si prodigò nell’accogliere gli esuli, come lo stesso Comune di Venezia, le autorità religiose e alcuni enti privati, con l’allestimento di cinque campi profughi tra Mestre e Venezia e l’assegnazione di complessi abitativi.

In collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Venezia, la presentazione si terrà in Auditorium “Cesare De Michelis” e sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di M9.

L’evento è parte del programma di appuntamenti coordinati dal Comune di Venezia per commemorare il Giorno del Ricordo. In rappresentanza del Comune in M9 sarà presente l’Assessore Renato Boraso

