Il Circuito Cinema Venezia in un’App

È arrivata la nuova App di Circuito Cinema Venezia, per essere aggiornati sulla programmazione nelle sale, gestire gli acquisti dei biglietti, sapere quali sono i film in arrivo e guardare i trailer di presentazione.

Si tratta di uno strumento agile e facile da utilizzare per vivere il cinema in tempo reale. Una novità che arricchisce l’offerta informativa sulle sale di Circuito Cinema e va nella direzione di ampliamento e migliore accesso alle attività culturali messe a disposizione dall’amministrazione comunale.

La App Circuito Cinema Venezia fa parte del nuovo servizio di gestione biglietteria 18Tickets di cui le sale veneziane si sono dotate. Uno strumento smart a disposizione del pubblico appassionato di cinema, da tenere sullo smartphone, sempre a disposizione. La App è scaricabile gratuitamente dagli Store Android e Apple, digitando il nome Circuito Cinema Venezia. Con pochi clic sarà sufficiente creare il proprio profilo ed essere così informati costantemente sui titoli in programma nelle sale di Rossini, Giorgione e Astra. La App consente l’acquisto dei biglietti per gli spettacoli desiderati, scegliendo sala, giorno e orario; permette anche di caricare la propria tessera abbonamento.

Gli acquisti dei biglietti non prevedono commissioni aggiuntive sul prezzo. Dunque, il costo addebitato sarà solo quello dei biglietti.

Sempre attraverso la App, gli utenti potranno visualizzare gli acquisti effettuati. E per rendere ancora più facile andare al cinema, a breve gli utenti potranno acquistare i biglietti scegliendo il posto numerato in sala. Un’ulteriore comodità per assistere agli spettacoli in modo confortevole. La nuova App Circuito Cinema Venezia è disponibile e facilmente scaricabile dagli Store Android e Apple