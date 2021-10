La Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier per 6° anno consecutivo si affianca alla campagna di prevenzione della Lilt trevigiana.

Ieri durante la serata di inaugurazione dell’ ottobre rosa a Treviso la Giovanni XXIII di Monastier ha donato un assegno di €5000.

Matteo Geretto Responsabile Sviluppo e Comunicazione .”Per il 6° anno consecutivo siamo assieme alla LILT per portare un messaggio di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno che colpisce donne sempre più giovani ma che grazie alla diagnosi precoce può essere preso in tempo. Questi 5 mila euro sono un piccolo dono che ha però un grande significato perché è il frutto di parte del ricavato degli screening effettuati nei mesi scorsi al Giovanni XXIII – Continua Matteo Geretto – Sono quindi le donne che con la loro prevenzione incentivano altre donne a continuare sulla strada della salvaguardia della salute perchè sappiamo che la LILT di Treviso, con questo contributo supporterà tanti progetti importanti per le donne in difficoltà. Oggi è stata illuminata di rosa la Teresona a Treviso ma anche la Casa di Cura Giovanni XXIII, durante tutto il mese di ottobre si illuminerà di rosa per “accendere” i riflettori sull’importanza della prevenzione”