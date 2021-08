I suoni delle dolomiti

Tutta la montagna, la musica e quello che da sempre vi appartiene.

Unico nel suo genere. Un format che arriva spedito e si inerpica, è proprio il caso di dirlo, con la sua unicità, divenuto ora un vero e proprio brand.

ll Festival musicale delle Dolomiti anche quest’anno ci delizierà in alta quota dal 23 agosto al 24 settembre e ci sarà da stupirsi. Per l’ennesima volta, tra panorami mozzafiato, passi e rifugi, malghe e cime, ma come dimenticare le baite?

Nello scenario suggestivo che forse solo questo contesto può offrire sarà una serie di indimenticabili concerti, un mood che spaziera’ tra musica etnica, jazz e pop.

Su albe e tramonti la musica adagiata dolcemente sulle montagne ci chiederà una sola cosa, lasciarsi andare e contemplare atmosfere e note, suoni e magie.

Trenta giorni, il programma è fitto e prevede “artisti di rilievo e rilievi” i monti mi perdoneranno la facile digressione.

Festival musicale delle Dolomiti dal 23 agosto al 24 settembre.

22-21-EVENTI di Mauro Lama