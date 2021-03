I piccoli supermercati come i vecchi negozi di vicinato. Fare la spesa diventa un piacere

Mestre è piena di supermercati grandi o piccoli, più o meno convenienti, più o meno sfavillanti di luci e di vetrine invitanti, ma se vuoi mantenere il fascino di una volta, quello di fare le spese nel vecchio negozio di vicinato, fra i tantissimi supermercati devi frequentare quelli piccoli.

Nei piccoli supermercati ritrovi il calore dei commessi che ti conoscono, magari ti coccolano, ti consigliano. Con loro puoi scambiare un sorriso, magari uno scherzo, una battuta, ed allora, ecco che per incanto, la noia della routine della spesa quasi quotidiana diventa un piacere.

A volte non ha importanza se nella grandissima distribuzione puoi trovare prodotti a prezzi più convenienti, importo solo di ritrovarsi a casa, tra amici come ci si sente in questi piccoli supermercati dove, nonostante le piccole dimensioni, non manca nulla, c’è tutto quello che ti serve.

Io ne ho scoperto uno sul Terraglio alla Favorita e, se anche abito in una parte di Mestre un po’ lontana, non importa, vado li per i miei acquisti perché è proprio li che ho travato il piacere di quando giovane andavo nei negozi sotto casa ad incontrare non il commerciante, ma l’amico con il quale scambiare battute e magari bere un caffè insieme nel vicino bar.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti