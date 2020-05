I Nuovo Trionfo, l’ultimo Trabacolo, ha rischiato di affondare

Il Nuovo Trionfo è l’ultimo Trabacolo ancora navigante. E’ una pagina di storia della marineria veneziana. Sabato ha rischiato di affondare.

Sabato mattina alle 8:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Canal Grande all’ormeggio di Punta della Dogana a Venezia per dare assistenza all’imbarcazione storica in legno “Il nuovo Trionfo”, che imbarcava acqua per il malfunzionamento delle pompe di sentina.

I pompieri accorsi con autopompa lagunare e la moto barca 1171 di Marittima e dieci operatori, hanno dato assistenza alle tre persone a bordo del “trabaccolo” di 17 metri, prosciugando con le pompe la sentina dell’imbarcazione con oltre un metro d’acqua.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’ultimo “trabaccolo” ancora navigante nell’alto Adriatico da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Sul posto anche la capitaneria di porto.

