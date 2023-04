I chakra: il ponte tra cielo e terra nell’antica tradizione indiana

Esploriamo il sistema dei chakra, un modello dell’uomo e dell’universo basato su sette livelli e nato in India più di 4000 anni fa. I chakra sono centri energetici che ricevono e distribuiscono il flusso della forza vitale (prana) in tutti i livelli dell’individuo (corpo, mente e spirito). Ogni chakra possiede una propria frequenza vibrazionale e si trova lungo una colonna di energia che va dalla base alla colonna vertebrale, al sommo della testa. I chakra sono in stretto rapporto con le funzioni psichiche e mentali e costituiscono il legame tra il corpo sottile e il corpo fisico.

Il sistema dei chakra può essere armonizzato attraverso particolari tecniche yogiche, come il Pranayama e le Asanas, che aiutano a canalizzare l’energia all’interno e a concentrare nei chakra tutte le forze che influiranno sulla personalità, il livello di coscienza e le funzioni cellulari. Ogni chakra è associato a un colore, un suono e una forma particolare e agisce con una frequenza vibratoria propria simboleggiata da un numero variabile di petali del fiore di loto.

Il sistema dei chakra rappresenta un ponte virtuale che unisce le polarità del cielo e della terra, della mente e del corpo, dello spirito e della materia. Attraverso l’azione degli ormoni sul cervello, i chakra possono influenzare il nostro comportamento e i nostri stati d’animo. La mitologia indiana rappresenta l’energia Kundalini come una dea-serpente che giace addormentata alla base della colonna vertebrale e che può essere risvegliata attraverso particolari tecniche yogiche.

