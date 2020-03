“House sitter” per anziani, è la richiesta urgente che viene rivolta ai sindaci e alle associazioni di volontariato

Portare a casa la spesa non basta, bisogna pulire gli spazi nei quali si vive in un momento in cui l’igiene della persona e dell’ambiente assume un’importanza primaria.

Dov’è l’esercito di persone che fino a dieci giorni fa svolgeva questa attività per mestiere? Ora quell’esercito di persone è fermo, non si muove per paura di dover dimostrare agli agenti preposti, l’uscita per necessità lavorativa che non possono, o hanno paura, di dichiarare.

Sono quelli che aiutano le pensione che magari hanno una pensione minima e bisogno di un aiuto poche volte la settimana per fare una pulizia accurata, la lavatrice, stirare e magari anche preparare le verdure e il ragù per alcuni giorni e non possono accollarsi l’onere di uno stipendio mensile, con contributi e tutto il resto.

Pertanto chi le aiuta non è “in regola”. Così, in questo momento, da una parte abbiamo questo piccolo o grande esercito che non lavora, e di conseguenza non guadagna un soldo, e dall’altra parte persone che vivono da sole, magari con qualche problema fisico, in doppia difficoltà perché anche a rischio depressione, il peggior veleno, quello che ti azzera le difese immunitarie più di qualsiasi altro acciacco.

Un appello urgente dunque ai Sindaci per trovare una soluzione rapida viene dalle categorie più deboli, quelle a rischio che devono stare in casa assolutamente, con il suggerimento che accanto ai bonus baby sitter ci possa essere anche il bonus “house sitter” magari con dei contratti temporanei : una specie di regolarizzazione istantanea o sovvenzionata, come si sta facendo con infermieri e sanitari.

Naturalmente il lavoro svolto dovrà essere fatto indossando mascherine e guanti, come in tutte le attività che vengono svolte a contatto con il pubblico in questi giorni.

Silvia Moscati