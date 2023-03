Guida alle migliori regioni produttrici di rosé

I vini rosati sono una bevanda popolare in tutto il mondo. Il rosato, con il suo carattere fresco e frizzante, può rallegrare qualsiasi giornata, per cui i vini rosati stanno diventando sempre più popolari ogni anno. Sebbene possa sembrare che la popolarità di questo vino sia nuova, in realtà esiste da tempo e molti Paesi hanno cercato di creare il gusto più raffinato e delicato del Rosé. Alcune regioni hanno ricevuto un’attenzione particolare grazie alle loro varietà di vino e alle loro bevande eccezionali.

Qui vi porteremo nelle migliori regioni produttrici di Rosé, che creano uno dei migliori vini Rosé del mondo.



Provenza, Francia

La Provenza, nel sud-est della Francia, è nota per la produzione di vini di classe mondiale, tra cui uno dei migliori rosé che possiate mai assaggiare. La Provenza ha una lunga storia di produzione vinicola e si è affermata come un’importante area vinicola che attira ogni anno migliaia di appassionati. Grenache, Cinsault, Syrah, Carignan, Mourvèdre e Vermentino (Rolle) sono varietà d’uva comuni per la produzione di Rosé di Provenza e sono tipicamente raccolte di notte per preservarne la naturale freschezza. Cantine come Château d’Esclans, Domaines Ott e Chateau Sainte Marguerite producono vini iconici esportati in tutto il mondo e amati da milioni di persone. La Provenza è la patria di vini rosati come Whispering Angel e Rock Ange, oltre a Symphony Rosé e Mirabeau Etoile Provence Rosé 2020. Questi vini, insieme a molti altri prodotti con metodi precisi e tradizionali, preservano l’eredità della Provenza come principale zona di produzione di rosé al mondo.



Veneto, Italia

L’area del Veneto, nel nord-est dell’Italia, si estende dal mare Adriatico alle montagne dolomitiche ed è nota per le sue bellezze naturali, la sua storia e la sua magnifica arte. Una delle destinazioni turistiche più popolari in Italia, il Veneto non perde la sua popolarità e accoglie i visitatori che amano il mix di tutti i tipi di bellezza e delizia che si possono sperimentare. Il Veneto è anche noto per la produzione di ottimi vini italiani, tra cui alcuni dei più deliziosi rosati, solitamente ottenuti da uve Corvina, Rondinella e Molinara, occasionalmente con qualche accenno di Merlot. Il Veneto, una delle più antiche regioni italiane produttrici di vino rosato, produce squisiti vini rosati conosciuti localmente come Chiaretto. Molti critici ritengono che il Chiaretto sia un sottoprodotto del metodo “saignee”, utilizzato per creare vino rosso concentrato.

I rosati veneti hanno ora un nome proprio, Bardolino Chiaretto, che ultimamente è stato rinominato Chiaretto di Bardolino. I vini veneti sono tipicamente leggeri e chiari, con un’acidità ben bilanciata e tannini delicati. Attraverso il loro gusto raffinato, ogni bottiglia di Veneto Rosé cattura l’essenza e il fascino della loro splendida regione.



California, Stati Uniti

Per troppo tempo la California è stata associata a grandi e robusti vini rossi, ma fortunatamente di recente lo status della regione vinicola è cambiato. La California è la terra di alcuni dei vini più intriganti, in particolare i Pinot Noirs da vigneto singolo, gli Chardonnay a bassa temperatura e, naturalmente, i rinfrescanti Rosé californiani. Il Rosé californiano è vibrante e fresco, con sapori di frutti rossi succosi completati da un’acidità brillante e un retrogusto ricco e vivace. Rinfrescante con generose note di fragola fresca, melone e petali di Rosé, il Rosé californiano è audace e ammaliante. Cantine leggendarie come Duckhorn producono i Rosé più eleganti, principalmente a base di Syrah insieme a Vermentino, Carignan e Grenache. Il Rosé californiano è un vino famoso ed etereo che viene adorato in tutto il mondo per il suo carattere vibrante.



Marlborough, Nuova Zelanda

Marlborough è giustamente considerata una delle regioni vinicole più importanti del mondo. Il suo mix unico di sole splendente e clima fresco si traduce in vini ricchi e fruttati come nessun altro. Le condizioni ideali del clima e del suolo della zona sono tra i fattori che rendono il Marlborough Rosé così meraviglioso. L’ambiente fresco di Marlborough, caratterizzato da giornate calde e soleggiate e da notti fredde, consente alle uve di maturare gradualmente e di acquisire sapori complessi preservando l’acidità. Inoltre, i terreni ghiaiosi della zona hanno un buon drenaggio, che favorisce una maggiore concentrazione dei sapori e degli aromi delle uve. I metodi di vinificazione innovativi utilizzati dai produttori di Marlborough sono rinomati per la loro capacità di produrre vini rosati vibranti, saporiti ed equilibrati. Mentre alcuni viticoltori utilizzano diverse varietà di uve per produrre i loro rosé, altri producono i loro vini utilizzando altre tecniche, come il contatto con le bucce o il processo “saignée”. Marlborough è una destinazione popolare per gli amanti del vino, poiché qui è possibile partecipare a festival del vino, fare tour enologici e provare alcuni dei migliori Rosé.

Immerse in alcuni degli angoli più mozzafiato del mondo, queste regioni vinicole vantano una ricchezza di storia e di significato culturale. I loro vigneti e le loro cantine producono eccezionali vini Rosé da generazioni, rendendole destinazioni affascinanti per gli appassionati di vino, che possono cogliere l’opportunità di approfondire il ricco patrimonio enologico e le tradizioni della regione, immergendosi nelle storie e nelle competenze che hanno plasmato la cultura del vino della regione.